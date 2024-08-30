Первый тренер Соболева: Дзюба и Бакаев тоже проходили через негатив при переходе в «Зенит»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего Александра Соболева, высказался о возможной критике форварда со стороны болельщиков из-за перехода в «Зенит» из московского «Спартака».

«Не думаю, что критика как-то скажется на Саше. Он проходил негативные ситуации. В «Спартаке» такое тоже было, а потом стал любимчиком болельщиков. Понятно, что будет негатив. Но все проходили через это при переходе в «Зенит» — Дзюба, Быстров и тот же Бакаев. У него есть характер. Выдержит всё», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.