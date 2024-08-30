Соболева презентовали в двух ролях — как футболиста «Зенита» и хоккеиста СКА

«Зенит» презентовал новичка Александра Соболева в необычном формате. Представление форварда в качестве игрока сине-бело-голубых состоялось на мероприятии хоккейного клуба СКА.

Интересно, что сначала Соболева презентовали в качестве хоккеиста СКА и даже вручили ему хоккейную форму.

Фото: Кадр из трансляции

Однако позже Александру всё-таки вынесли футболку «Зенита».

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.