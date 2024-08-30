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Михаил Боярский: Глушенков и Соболев — козыри «Зенита»

Михаил Боярский: Глушенков и Соболев — козыри «Зенита»
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Советский и российский актёр, музыкант Михаил Боярский назвал нападающих «Зенита» Максима Глушенкова и Александра Соболева козырями сине-бело-голубых.

«От добра добра не ищут. Конечно, он необходимое звено в команде «Зенит». Это хорошая кандидатура. Александр зарекомендовал себя как напористый, молодой и амбициозный игрок. Он переходит из хорошей команды, у которой появился хороший главный тренер. Уровень «Зенита» высок. Саше есть что показать в нашей команде. Миллер, Семак и Тимощук способствовали его переходу. Это очень приятно, тем более что есть травмированные игроки.

Его приход произошёл очень вовремя. Турнир длинный, предугадать ничего нельзя. Глушенков и Соболев — козыри команды. Будем на это надеяться», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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