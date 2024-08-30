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Тренер «Акрона» Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Тренер «Акрона» Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался в преддверии матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаю точно, что будет очень много борьбы, очень много единоборств. В «Ахмате» хорошие футболисты. Команда соперника достаточно сильно укрепилась за это время. Там работает хороший тренерский штаб, который хорошо выстраивает игру как в обороне, так и в атаке. Команда во многом сбалансированная. Поэтому играть с «Ахматом» любой команде в России сложно», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Акроном» и «Ахматом» состоится в эту субботу, 31 августа. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» набрал четыре очка и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» занимает 16-е место, имея в активе также четыре очка.

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