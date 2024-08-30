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Гаврилов: Соболев перешёл в «Зенит», чтобы получать на три рубля больше и сидеть на лавке?

Гаврилов: Соболев перешёл в «Зенит», чтобы получать на три рубля больше и сидеть на лавке?
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Если он принял такое решение, что теперь делать. Соболев, что ли, первый или последний, кто переходит из команды в команду? Вопрос другой — будет ли он там играть. Надо будет бороться за место в составе. В «Спартаке» он чувствовал себя более спокойно. Если играть не будет, то зачем переходил. Чтобы получать на три рубля больше и сидеть на лавке?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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