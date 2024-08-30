Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 2-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 30 августа, матчем берлинского «Униона» и гамбургского «Санкт-Паули» стартует 2-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 августа, пятница:

21:30 мск. «Унион» — «Санкт-Паули».

31 августа, суббота:

16:30 мск. «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»;

16:30 мск. «Бохум» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

16:30 мск. «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд;

16:30 мск. «Хольштайн» — «Вольфсбург»;

16:30 мск. «Штутгарт» — «Майнц»;

19:30 мск. «Байер» — «РБ Лейпциг».

1 сентября, воскресенье:

16:30 мск. «Хайденхайм» — «Аугсбург»;

18:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер», который набрал 90 очков в 34 матчах. На второй строчке расположился «Штутгарт» (73 очка). Третье место с 72 очками заняла «Бавария».