Боярский: с критикой в «Зените» Соболев столкнётся до первого гола

Советский и российский актёр, музыкант Михаил Боярский высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Понимаю, что у Соболева будет много противников, которые будут освистывать при появлении на поле. Но многие петербуржцы будут его поддерживать! Ведь некоторые питерские игроки уходили в «Спартак» и ничего. Прожили хорошую спортивную жизнь. С Соболевым будет то же самое. С критикой в «Зените» Соболев столкнётся до первого гола. Как забьёт, всё прекратится», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.