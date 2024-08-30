Соболев обратился к болельщикам «Спартака» и «Зенита» после скандального трансфера

Нападающий Александр Соболев вступил в диалог с телеведущим и журналистом Дмитрием Губерниевым на своей презентации в качестве игрока «Зенита». С подачи ведущего Соболев обратился к болельщикам «Зенита» и «Спартака», пожелав им всем здоровья.

– Как у вас настроение?

– Великолепное. Лучше всех!

– Что скажете болельщикам? Московским и, конечно, питерским.

– Опять провокационно?

– Нет, я хочу, чтобы вы пожелали всем здоровья. Какие тут провокации. Вот футболисты! А?!

– Желаю всем здоровья! — сказал Соболев на презентации.

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.