Аленичев — о переходе Соболева в «Зенит»: хорошо, что эта история наконец-то закончилась

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на переход нападающего Александра Соболева из московского клуба в санкт-петербургский «Зенит».

«Очень хорошо, что эта история наконец-то закончилась. Считаю, что от этого выиграли все три стороны. В первую очередь футболист, который был отстранён от команды месяц назад. Конечно, это сказывалось негативно на самого Александра, поскольку работать индивидуально и с командой — разные вещи.

Для «Зенита» трансфер Соболева это хорошо. Считаю, что Александр принесёт не мало пользы команде «Зенит». Он наберёт свои кондиции. Будет забивать, учитывая уровень тех футболистов в центре поля, которые будут снабжать мячами Александра. Также и фланговые футболисты — в составе «Зенита» есть квалифицированные футболисты. Сильная сторона Александра — игра головой.

От перехода выиграл и «Спартак». Наконец-то прекратились разговоры об этом. «Спартак» уже перевернул эту страницу в карьере Соболева в стане московского клуба. Забыть и двигаться «Спартаку» дальше. Тем более «Спартак» заработал на этом неплохие деньги: 10 миллионов евро», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.