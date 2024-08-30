Петржела: болельщики «Зенита» со временем полюбят Соболева, если он будет хорошо играть

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский клуб.

«Болельщики «Зенита» со временем полюбят Соболева, особенно если он будет хорошо играть за клуб. А болельщики «Спартака» могут с этим смириться», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.