«Нам подложили свинью!» Болельщики «Зенита» — о трансфере Соболева из «Спартака»

Болельщики «Зенита» под новостью о трансфере Александра Соболева из «Спартака» оставили более тысячи комментариев за 40 минут. Подавляющее большинство фанатов-комментаторов негативно относится к переходу нападающего:

«Плевок в лицо болельщикам!»

«Болелы «Спартака» ликуют...»

«Сергей Богданович и Александр Иванович, можете спокойно проследовать вслед за Соболевым. Позорище»

«Тебе здесь не рады» (обращение к Соболеву).

«Семак, Медведев — «спасибо» за столетие».

«Отличный юбилей с привкусом дерьма».

«А так ли он нужен? Если и без него чемпионат тоже можно спокойно выигрывать с таким составом».

«В год столетия клуба свинью подложили всем нам».

Цензура не позволяет процитировать текст большинства негативных комментариев, которые передают общее настроение болельщиков «Зенита» по данному инфоповоду. Однако в комментариях были и те фанаты сине-бело-голубых, которые оставляли нейтральные или даже позитивные сообщения о трансфере Соболева:

«Лишь бы заиграл и характер свой оставлял на поле».