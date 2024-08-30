Болельщики «Зенита», как вы относитесь к трансферу Соболева из «Спартака»?

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака». За сине-бело-голубых форвард будет выступать под 7-м номером. Соглашение сторон рассчитано на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Чемпионат» предлагает болельщикам «Зенита» ответить на вопрос: как вы отнеслись к трансферу Соболева из «Спартака»?

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.