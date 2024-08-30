Видео: 7-летний сын Соболева поёт зенитовские кричалки после перехода отца из «Спартака»

Нападающий Александр Соболев, официально перешедший сегодня, 30 августа, из «Спартака» в «Зенит», опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором показал своим подписчикам, как его семилетний сын готовится поддерживать отца в новой команде.

На видеоролике мальчик едет на заднем сиденье автомобиля и на стриме поёт зенитовские кричалки.

Напомним, значительная часть фанатов команды из Санкт-Петербурга негативно восприняла данный трансфер. При этом среди них были и те, кто отреагировал нейтрально и даже положительно.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с основной командой.