Александр Мостовой считает, что Соболев сможет побороться за место в основе «Зенита»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением, сможет ли новичок «Зенита» Александр Соболев бороться за место в основном составе сине-бело-голубых.

«Сможет ли Соболев, учитывая большую конкуренцию на позиции центрфорварда в «Зените», бороться за место в основном составе? Ну, конечно же, сможет. А почему ему не побороться-то. Чем он хуже или лучше других? В любой команде любой футболист, который обладает определённым уровнем, может побороться.

Соболев понимает, что там основной Кассьерра. Матео тоже не всегда может выдавать хорошие матчи, поэтому Соболев, даже выходя на замену, может получить нужный опыт и набрать кондиции», — сказал Александр Мостовой в эфире спортивного радио «Движение».