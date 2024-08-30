Александр Соболев: не побоюсь сказать, что я перешёл в сильнейшую команду России

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от нового этапа своей карьеры.

— Как вас принял Санкт‑Петербург?

— Пока не знаю, посмотрим со временем.

— Как вам здесь?

— Мне нравится Санкт‑Петербург, красивый город. Я люблю рыбалку, поэтому вы меня запросто можете увидеть с удочкой где‑нибудь на набережной Невы. Почему нет?

— Какие ожидания от нового этапа?

— Не побоюсь сказать, что я перешёл в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за «Зенит». Хочу как можно больше играть и приносить пользы команде. Я очень счастлив, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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