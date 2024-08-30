Объединение фанатов «Зенита» отреагировало на трансфер Соболева из «Спартака»

Фанатское объединение «Ландскрона», поддерживающее санкт-петербургский «Зенит», в социальных сетях выступило с заявлением по поводу трансфера Александра Соболева из московского «Спартака».

«Друзья, история идёт по спирали, но «Зенит» — это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» — это наша любовь, это наши мечты и имя, которые, без сомнения, останутся, когда пройдёт тёмное время подлости.

Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идёт по спирали, и в ней нам нужно идти своим путём — во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» — написано в заявлении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.