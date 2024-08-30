Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отстранён от футбола на три года

Спортдиректор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отстранён от футбола на три года
Аудио-версия:
Комментарии

Комитет по этике отстранил от любой связанной с футболом деятельности спортивного директора Дмитрия Андреева на три года. Ранее он в резкой форме высказался в адрес судей, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров.

«В связи с допущенными спортивным директором ФК «Оренбург» Дмитрием Андреевым нарушениями ст. ст. 8, 10, 101, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 (три) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, и 2 (два) года – условной спортивной санкцией. Установить для Дмитрия Андреева испытательный срок 2 (два) года», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
«Если бы я так сказал, что бы со мной было?» Карпин — о словах Андреева про судейство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android