Спортдиректор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отстранён от футбола на три года

Комитет по этике отстранил от любой связанной с футболом деятельности спортивного директора Дмитрия Андреева на три года. Ранее он в резкой форме высказался в адрес судей, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров.

«В связи с допущенными спортивным директором ФК «Оренбург» Дмитрием Андреевым нарушениями ст. ст. 8, 10, 101, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 (три) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, и 2 (два) года – условной спортивной санкцией. Установить для Дмитрия Андреева испытательный срок 2 (два) года», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.