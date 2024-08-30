Ринат Дасаев прокомментировал переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает, что пока рано обсуждать правильность решения нападающего Александра Соболева, который сегодня, 30 августа, официально перешёл из «Спартака» в «Зенит».

«Давайте подождём. Время покажет, правильно ли он поступил, перейдя в «Зенит». Соболев может как заиграть в «Зените», так и нет. Всё будет зависеть от адаптации – время нужно.

То, как Соболев расстался со «Спартаком», это их личное дело. Мы не знаем, как всё было на самом деле. Я в клубе не работаю», – приводит слова Дасаева Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с основной командой.