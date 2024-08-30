В комитете по этике прокомментировали отстранение спортдиректора «Оренбурга»

Председатель комитета по этике Андрей Стукалов высказался о решении отстранить спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от футбола на три года, два из которых — условно.

«Сегодня мы рассмотрели несколько решений. Одним из них стала оценка действий и слов спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Все члены комитеты посчитали, что такое поведения и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей. Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить своё недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права. Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады. Андреев сегодня приехал на заседание. Он принёс извинения и признал недопустимость своих действий.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на три года, из них один год считается реальным наказанием, а два – условным. Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», — приводит слова Стукалова официальный сайт РФС.