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Александр Медведев ответил, сможет ли Соболев стать игроком статуса Дзюбы в «Зените»

Александр Медведев ответил, сможет ли Соболев стать игроком статуса Дзюбы в «Зените»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможностях новичка команды Александра Соболева стать игроком статуса Артёма Дзюбы для санкт-петербургского клуба. Сегодня, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака».

«Сможет ли Соболев в «Зените» стать игроком статуса Дзюбы? Вы же помните, сколько времени Артём провёл в «Зените», сколько забил голов. Такой результат превзойти не так уж и просто. Давайте посчитаем: три года контракта, по 20 голов, вот и пожалуйста, 60 голов. Плюс у него уже забитые есть. Вот и пожалуйста, 100 голов. Раньше был «клуб 100». Всё зависит от того, как Александр будет тренироваться и играть», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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