Титов: Станкович стабилизировал состав, нет того шарахания, что было у Абаскаля

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича на старте Российской Премьер-Лиги.

«Главное, что Станкович стабилизировал состав. Мы не видим того шарахания, которое было у Абаскаля, когда где-то было три-пять, а где-то и семь изменений в составе. Каждый матч была новая команда, и найти полное взаимопонимание было просто невозможно. У Станковича с этим всё чётко: если есть замена, то одна. Мы видим результат, «Спартак» мало пропускает», — приводит слова Титова Metaratings.

Сербский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» нынешним летом. После шести туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 11 очков и на текущий момент занимают пятое место. В следующем туре подопечные Станковича встретятся с «Рубином». Матч состоится 31 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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