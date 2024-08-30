Андрей Чернышов: не стал бы говорить, что Соболев поступил некрасиво, перейдя в «Зенит»

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Сейчас уже не стоит говорить, красиво или нет поступил Соболев, перейдя в «Зенит». Мы понимаем, что времена изменились, на первый план выходят финансовые условия, это не только в России, но и за рубежом. Например, люди, критиковавшие политический строй Саудовской Аравии, те же английские футболисты говорили, что там невозможно жить и работать, но в один момент поехали туда играть, потому что финансы перевесили все обсуждения. Разговоры про честь клуба отошли на второй план. Мы должны это принять.

Для Соболева это хорошее решение, потому что он наконец-то определился с клубом, не остался за бортом. Он всё-таки кандидат в национальную команду, футболист хорошего уровня. Я надеюсь, что он начнёт полноценно тренироваться и приносить пользу своему новому клубу. Нельзя говорить, что он повёл себя некрасиво. Тут стоит обратить внимание, почему клубы не смогли разрешить эту ситуацию намного раньше, чтобы Александр с начала сезона присоединился к «Зениту». Каждый выжидал и хотел отстоять свою позицию в финансовом плане. Всё это сказывалось на игроке, винить только его в этой ситуации я бы не стал», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.