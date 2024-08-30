«Химки» подпишут защитника «Балтики» Диего Луну

Защитник «Балтики» Диего Луна перейдёт в «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы договорились о трансфере игрока.

24-летний защитник выступает в составе калининградской команды с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Напомним, после шести туров Российской Премьер-Лиги «Химки» заработали шесть очков и на текущий момент располагаются на 11-й строчке.

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