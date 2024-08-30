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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 3-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 3-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 30 августа, матчем «Венеция» — «Торино» стартует 3-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание 3-го тура чемпионата Италии (время — московское):

30 августа, пятница:
19:30. «Венеция» — «Торино»;
21:45. «Интер» — «Аталанта»;

31 августа, суббота:
19:30. «Лечче» — «Кальяри»;
19:30. «Болонья» — «Эмполи»;
21:45. «Наполи» — «Парма»;
21:45. «Лацио» — «Милан».

1 сентября, воскресенье:
19:30. «Фиорентина» — «Монца»;
19:30. «Дженоа» — «Верона»;
21:45. «Удинезе» — «Комо»;
21:45. «Ювентус» — «Рома».

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет туринский «Ювентус». Команда набрала шесть очков за две игры. На второй строчке располагается миланский «Интер» (4), на третьей — «Дженоа» (4).

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