Созин: что о переходе Соболева скажет тренер «Зенита» Симутенков? Александр же ему врезал

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит», о чём было официально объявлено сегодня, 30 августа, может нарушить микроклимат в раздевалке действующих чемпионов РПЛ.

«Трансферная сага с Соболевым многим так надоела, что уже забыты его выступление против «Зенита». А зря. Неужели все забыли драку команд в Кубке, в которой особенно отличился Николсон и как раз Промес? Что о переходе Соболева в «Зенит» скажет тренер Симутенков? Александр же ему, простите за выражение, просто врезал в том матче.

Думаю, многие в команде не в восторге от перехода Саши. Даже слышал об этом. Дескать, зачем такой токсичный футболист нужен, которого ещё и не все любят. Как бы Соболев не взорвал микроклимат в «Зените» одним своим появлением в команде», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с основной командой.