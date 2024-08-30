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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 3-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 3-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 30 августа, матчем «Лион» — «Страсбург» откроется 3-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 августа, пятница:

  • 21:45 мск. «Лион» — «Страсбург».

31 августа, суббота:

  • 18:00 мск. «Брест» — «Сент-Этьен»;
  • 20:00 мск. «Монпелье» — «Нант»;
  • 22:00 мск. «Тулуза» — «Марсель».

1 сентября, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Монако» — «Ланс»;
  • 18:00 мск. «Гавр» — «Осер»;
  • 18:00 мск. «Реймс» — «Ренн»;
  • 18:00 мск. «Анже» — «Ницца»;
  • 21:45 мск. «Лилль» — «ПСЖ».

После двух туров чемпионата Франции первое место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. На второй строчке располагается «Лилль», также заработавший шесть очков. Замыкает тройку лидеров «Монако» (шесть очков).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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