Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 3-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 30 августа, матчем «Лион» — «Страсбург» откроется 3-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 августа, пятница:

21:45 мск. «Лион» — «Страсбург».

31 августа, суббота:

18:00 мск. «Брест» — «Сент-Этьен»;

20:00 мск. «Монпелье» — «Нант»;

22:00 мск. «Тулуза» — «Марсель».

1 сентября, воскресенье:

16:00 мск. «Монако» — «Ланс»;

18:00 мск. «Гавр» — «Осер»;

18:00 мск. «Реймс» — «Ренн»;

18:00 мск. «Анже» — «Ницца»;

21:45 мск. «Лилль» — «ПСЖ».

После двух туров чемпионата Франции первое место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. На второй строчке располагается «Лилль», также заработавший шесть очков. Замыкает тройку лидеров «Монако» (шесть очков).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: