Канчельскис: зачем семь судей в матче, если никто не может взять на себя ответственность?

Бывший атакующий полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подверг критике российское футбольное судейство.

«У нас вышло что-то хорошее с VAR? Ничего хорошего не было! Главные судьи не нужны вообще. Посмотрите, у нас семь судей в матче, но никто из них не может взять ответственность за тот или иной фол. Что делают эти семь судей? У нас скоро их на поле будет больше, чем футболистов. Зачем главный судья, который не может взять на себя ответственность? Он ждёт VAR, но они допускают детские ошибки. Зачем VAR, если лишает главного судью ответственности, ведь этот арбитр боится принять ответственность. Раньше он не боялся, а сейчас он не уверен в себе. Там дают фол, а тут нет. Тут была рука, но это не фол. Это какое-то издевательство. VAR не нужен. Зачем нужен главный судья, если есть VAR? Показывайте решения на табло, и всё», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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