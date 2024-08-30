Медведев: для меня неожиданно, что Соболева представили как игрока хоккейной команды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что был удивлён решением маркетологов представить новичка команды Александра Соболева в качестве игрока хоккейного СКА.

«Для меня было неожиданно, что Соболева представят как игрока хоккейной команды. Думали, что будет футбольная презентация. Спасибо маркетологам, по-моему, отлично придумали.

Если оценивать этот трансфер как хоккейный, то очень перспективно: форвард мощный, сейчас проверим, как он стоит на коньках, а в крайнем случае — на роль тафгая, хотя они сейчас не в моде», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, о переходе 27-летнего форварда из «Спартака» в «Зенит» было официально объявлено сегодня, 30 августа. Значительная часть фанатов команды из Санкт-Петербурга негативно восприняла данный трансфер. При этом среди них были и те, кто отреагировал нейтрально и даже положительно.