Медведев: перед переходом Соболева были проведены долгие беседы Александра с Семаком

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о характере новичка клуба Александра Соболева.

— Многие говорят о сложном характере Соболева. Как будете искать на него управу?

— У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение было принято о переходе, были проведены долгие беседы Александра и главного тренера Сергея Семака, я неоднократно разговаривал с Сашей. Поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и всё, что имеет к этому отношение. Уверен, Саша вольётся в команду и своей игрой докажет, что он футболист высокого уровня, сборной и будет только наращивать счёт своим голам, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.