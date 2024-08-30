Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев: перед переходом Соболева были проведены долгие беседы Александра с Семаком

Медведев: перед переходом Соболева были проведены долгие беседы Александра с Семаком
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о характере новичка клуба Александра Соболева.

— Многие говорят о сложном характере Соболева. Как будете искать на него управу?
— У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение было принято о переходе, были проведены долгие беседы Александра и главного тренера Сергея Семака, я неоднократно разговаривал с Сашей. Поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и всё, что имеет к этому отношение. Уверен, Саша вольётся в команду и своей игрой докажет, что он футболист высокого уровня, сборной и будет только наращивать счёт своим голам, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
ОФИЦИАЛЬНО: Соболев — в «Зените». Трансфер не случился бы без Семака
ОФИЦИАЛЬНО: Соболев — в «Зените». Трансфер не случился бы без Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android