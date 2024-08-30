Медведев рассказал, когда закончились переговоры по переходу Соболева в «Зенит»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о переговорах с московским «Спартаком» по переходу нападающего Александра Соболева. «Зенит» объявил о трансфере сегодня, 30 августа.

«Футбольный мир узкий, руководители клубов общаются между собой, часто неформально, иногда в шутку. Что касается переговоров, то реальные переговоры прошли в течение последних двух недель. Хочу отдать должное руководству «Спартака», которое профессионально подошло к делу», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.