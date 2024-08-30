Медведев: завтра Соболев приедет на базу и начнёт работать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил нынешнюю физическую форму нападающего Александра Соболева, который сегодня, 30 августа, официально перешёл в стан действующих чемпионов РПЛ из «Спартака».

— В какой форме сейчас Соболев?

— Известно, что индивидуальные тренировки не могут подменить командные занятия, в группе. Завтра Александр приедет на базу и начнёт работать. Результаты УМО показывают, что он находится в очень хорошей физической форме.

— Он готов к дебюту в ближайшем матче?

— Это будет решать тренерский штаб, когда и на какую позицию его выпускать. Но хочу подчеркнуть, что Александр рвётся на поле, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 27-летний Соболев находится без игровой практики уже больше месяца после того, как в конце июля был отстранён от тренировок в «Спартаке».