Чернышов: болельщики «Спартака» вправе предъявить клубу, почему не удержали Соболева

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Для болельщиков «Спартака» переход Соболева в «Зенит» — предательство, мы их понимаем. Игрок перешёл в стан первого врага. В футболе это самое болезненное ощущение, всё было бы по-другому, если бы Александр ушёл в другой клуб РПЛ или в Европу. Но болельщики вправе предъявлять претензии клубу, почему не смогли удержать футболиста, договориться, почему появилась такая ситуация. Наверное, и клуб сделал что-то, чтобы Александр захотел покинуть команду.

Соболев должен быть сильным, он понимал на что идёт. Есть примеры перехода Дзюбы в «Зенит», Быстрова в «Спартак» и обратно. Если игрок понимает, что его ждёт, он должен справляться с тем давлением, которое будет на него оказываться со стороны болельщиков «Спартака», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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