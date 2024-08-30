Медведев: знаем, что скандировали Дзюбе, но он пользовался любовью большинства болельщиков

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных репутационных потерях клуба в связи с переходом Александра Соболева из московского «Спартака».

— Есть ли репутационные потери у «Зенита», потому что многие болельщики могут отказаться от поддержки команды?

— Если кому-то хочется этого, то такого не будет. В качестве доказательства — вспомним переходы между «Зенитом» и «Спартаком» и обратно. Такие фамилии как Дзюба, Быстров, Широков. Как можно сейчас говорить, было не без хайпа, но все эти игроки показали себя отлично. Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая, по-разному складывается, поэтому это ваше беспочвенное предположение. Даже если найдутся псевдоболельщики, которые под этим предлогом могут что-то учудить, мы знаем, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать и пользовался любовью подавляющего большинства болельщиков, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.