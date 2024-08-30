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Медведев ответил на вопрос о будущем Ивана Сергеева в «Зените»

Медведев ответил на вопрос о будущем Ивана Сергеева в «Зените»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил перспективы нападающего Ивана Сергеева в клубе после подписания экс-форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру с «Пари НН». Вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

— Можно сказать, что Иван точно останется в клубе?
— Я же не гадалка на кофейной гуще. Хочу сказать, что мы очень ценим Ивана за то, что он делает для «Зенита». Чего только стоит гол, который привёл ко второй звезде, такие вещи не забываются, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

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