Медведев: если бы Семак был против трансфера Соболева, вряд ли бы сделка состоялась

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился подробностями о том, как осуществлялся переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский клуб.

«Разговоры, что Миллер был за переход Соболева, Семак — против, Медведев — за, — это попытки представить, что есть какие-то конфликты или противоречия. У нас отработана система обсуждений и принятия решений, поэтому никаких тяни-толкай не было.

Если бы Семак был категорически против трансфера Соболева, вряд ли бы эта сделка состоялась», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 27-летний Соболев находится без игровой практики уже больше месяца после того, как в конце июля был отстранён от тренировок в «Спартаке».

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