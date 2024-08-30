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Медведев ответил на вопрос, почему Соболев был представлен на хоккейной презентации

Медведев ответил на вопрос, почему Соболев был представлен на хоккейной презентации
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о представлении новичка сине-бело-голубых Александра Соболева на презентации хоккейного СКА.

«Наши маркетологи всё время изобретают. Представили Луисано в филармонии — никто в мире этого не делал. Как и презентацию футболиста на хоккейном мероприятии до нас никто не делал. По‑моему, это привлекает внимание и расширяет круг футбольных и хоккейных болельщиков. Надеюсь, вы приятно удивлены», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.

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