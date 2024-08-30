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«Интер» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45

«Интер» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45
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Сегодня, 30 августа, в матче 3-го тура чемпионата Италии встретятся миланский «Интер» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 3-й тур
30 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Интер» дважды обыграл «Аталанту» со счётом 2:1 на выезде и 4:0 на своём поле.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала четыре очка за два матча. «Аталанта» находится на девятой строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу Серии А возглавляет туринский «Ювентус», у которого шесть очков.

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