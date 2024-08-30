Медведев — о словах сына Соболева: он дошкольник, еще не вошёл в курс первого класса

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о сыне новоиспечённого нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который до перехода футболиста в санкт-петербургский клуб нелестно высказался о нём.

— Сын Соболева назвал «Зенит» бомжами. Будете проводить с ним воспитательную работу?

— Он дошкольник, просто ещё не вошёл в курс первого класса, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, значительная часть фанатов команды из Санкт-Петербурга негативно восприняла данный трансфер. При этом среди них были и те, кто отреагировал нейтрально и даже положительно.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с основной командой.

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