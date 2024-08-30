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Медведев ответил на вопрос, будет ли проведена работа с Соболевым по общению с прессой

Медведев ответил на вопрос, будет ли проведена работа с Соболевым по общению с прессой
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об общении с прессой новичка сине-бело-голубых Александра Соболева. «Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака» сегодня, 30 августа.

«Мы знаем регламент общения футболистов с прессой, всегда выделяем игроков в соответствующую зону. Уверен, что и до Александра дойдёт черёд. Но сначала надо начать играть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой после появления слухов о переходе в «Зенит».

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