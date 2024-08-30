Соболев поделился эмоциями от своей презентации на хоккейном мероприятии

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от того, что он был представлен в качестве игрока санкт-петербургского клуба на презентации хоккейного СКА.

«Очень интересно, я впервые побывал на хоккейной презентации перед сезоном. Не особо знаю все детали хоккея, но, как понимаю, это процедура проходит у всех команд. Мне очень нравится, круто, новый опыт, необычно. Когда ещё моё произошло [презентация], конечно, я просто счастлив.

Было волнение, видели, на сцене не мог связать двух слов, не мог даже сказать что-то болельщикам. Сильно волнуюсь, для меня это знаковое событие, я его очень ждал», — сказал Соболев в видео в телеграм-канале ХК СКА.

Напомним, российский футболист перешёл в «Зенит» из «Спартака», о чём официально было объявлено сегодня, 30 августа.

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