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Взломщики аккаунта Мбаппе в соцсетях оценили РПЛ и назвали «Факел» лучшим клубом Европы

Взломщики аккаунта Мбаппе в соцсетях оценили РПЛ и назвали «Факел» лучшим клубом Европы
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Пресс-служба воронежского «Факела» в официальном телеграм-канале опубликовала скриншот переписки с официальным аккаунтом звёздного нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в социальной сети Х (ранее Twitter).

На выложенном снимке человек, пишущий с аккаунта француза, называет РПЛ топ-лигой. После того как пресс-служба воронежской команды спросила в реплаях, что он думает об их клубе, аккаунт Мбаппе ответил, что считает «Факел» лучшим клубом Европы.

Напомним, ранее прошла информация, что аккаунт звезды мирового футбола был взломан. В частности, с него написали, что Криштиану Роналду, а не Лионель Месси является величайшим игроком в истории, оскорбительно высказались про «Тоттенхэм», а ещё пообещали переход Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» в 2028 году.

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