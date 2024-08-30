Гендиректор «Акрона» Власов: переход Джикии и Дзюбы? Никогда не говори никогда

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Надеюсь, что трансферов ещё ждать. И в ближайшее время мы подтвердим переход нескольких игроков. Мы понимаем позиции, которые нам важно укрепить. Дальше всё зависит от хода переговоров. Цель не одна. Есть моменты, когда что-то не получается.

Были ли контакты с Дзюбой и Джикией? Думаю, что такая возможность и вероятность на поверхности. Но на данный момент у этой ситуации нет развития. Не могу сказать, контактировали ли мы с ними или они с нами. Знаете, никогда не говори никогда. Пока я не могу сказать ничего более конкретного. Давайте дождёмся 15 сентября. Тогда вы узнаете, окажутся ли у нас эти игроки», – сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.