Московское «Динамо» в шаге от покупки вингера «Крузейро» за € 5 млн — Itatiaia

Бразильский «Крузейро» принял предложение московского «Динамо» по трансферу 26-летнего крайнего нападающего Артура Гомеса. Об этом сообщает Itatiaia Esporte.

По информации источника, бело-голубые согласились заплатить € 5 млн за Гомеса. В ближайшее время игрок должен согласовать контракт с московским клубом.

Бразильский нападающий выступает в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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