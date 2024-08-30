Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев прокомментировал переход из «Спартака» в «Зенит»

Александр Соболев прокомментировал переход из «Спартака» в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о переходе в клуб.

«Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось. Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

Не знаю, можно ли раскрывать все детали… Были моменты, когда я уже думал, что всё сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал. Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что всё закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.

Материалы по теме
ОФИЦИАЛЬНО: Соболев — в «Зените». Трансфер не случился бы без Семака
ОФИЦИАЛЬНО: Соболев — в «Зените». Трансфер не случился бы без Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android