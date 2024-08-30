«У Соболева не было выхода». Канчельскис — о переходе нападающего в «Зенит»

Бывший атакующий полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Зенит» выполнил задачу, которую поставил, забрав Соболева у «Спартака». Теперь интересно будет посмотреть на Соболева в «Зените». Не сказал бы, что это скандальный трансфер, но если клуб захотел игрока, то получил. Уже время покажет, получится ли у Соболева в питерской команде. В любом случае у Соболева не было выхода. Если бы он остался в «Спартаке», то его бы начали привлекать к основному составу, но там надо было бы доказывать новому тренеру. А сейчас у Соболева сложная задача, ведь нужно доказывать Семаку. Дай бог, чтобы у Соболева всё получилось, ведь он неплохой нападающий, и он зарекомендовал себя в «Спартаке», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с основной командой.