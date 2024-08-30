Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым за место в составе «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил на вопрос о конкуренции с другим голкипером железнодорожников Ильёй Лантратовым.

«Конкуренция с Лантратовым? Уважаем друг друга. Ещё в «Химках» вместе играли с Ильёй, поэтому привычно работать на тренировках. У нас здоровая конкуренция в команде. Понимаю, что нужно показывать максимум, когда дают шанс. Стараюсь это делать.

Сумасшедшие сейвы в матче с «Химками»? А как ещё, когда надо показывать свой уровень? Тем более когда у тебя есть не так много игр, чтобы проявить себя. Нужно выходить и всё доказывать игрой», — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний вратарь присоединился к «Локомотиву» нынешним летом в статусе свободного агента. До этого Митрюшкин играл за подмосковные «Химки». В нынешнем сезоне вратарь принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Самые титулованные футбольные клубы России: