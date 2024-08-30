Новичок «Зенита» Соболев оценил свою физическую форму

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём физическом состоянии. Сегодня, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе футболиста из московского «Спартака».

«Оцениваю его как хорошее, но точно ответить на этот вопрос не могу — всё-таки чуть больше месяца я не тренировался с командой, работал только индивидуально. Благо впереди у нас перерыв на матчи сборных и товарищеская игра. Я уверен, что за это время то, что я потерял, смогу быстро компенсировать», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.