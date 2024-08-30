Новичок «Арсенала» Мерино получил травму спустя три дня после перехода в клуб

Новоиспечённый полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино получил травму плеча на тренировке. Напомним, «канониры» объявили о переходе 28-летнего футболиста 27 августа.

«Это прискорбно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Он приземлился на газон, а Габи приземлился на него сверху, вероятно, это перелом», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты журналист Низаара Кинселла в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб заплатил £ 32+5 млн (€ 43,8 млн) за трансфер футболиста.

Мерино являлся игроком «Реала Сосьедад» с 2018 года. За клуб он провёл 242 матча, забил 27 голов и отдал 30 голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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