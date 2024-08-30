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Валерий Непомнящий: «Локомотив» и «Краснодар» никого не боятся — будет интересный матч

Валерий Непомнящий: «Локомотив» и «Краснодар» никого не боятся — будет интересный матч
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий ожидает бескомпромиссной борьбы в предстоящем матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром», который пройдёт 1 сентября в Москве.

«Локомотив» играет в атаку тогда, когда ему позволяет соперник. Ведь «Краснодару» не особо нравится играть от обороны. К примеру, если взять матч ЦСКА — «Локомотив», то железнодорожники защищались практически весь матч. Конечно, предстоящий матч будет очень интересным, ведь обе команды никого не боятся, а «Краснодар» — это одна из самых жёстких команд», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после шести туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 15 очками. «Краснодар» имеет 12 очков и идёт на третьей строчке.

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