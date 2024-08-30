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«Это будет тяжело». Флик оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Барселоны»

«Это будет тяжело». Флик оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о жеребьёвке общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, по итогам которой каталонский клуб сыграет с «Баварией», дортмундской «Боруссией», «Аталантой», «Бенфикой», «Янг Бойз», «Црвеной Звездой», «Брестом» и «Монако».

«Мы были очень удивлены результатами. Нам интересно сыграть с этими соперниками. Есть два немецких клуба. Нам нужно увидеть расписание, чтобы проанализировать соперников получше. Это будет тяжело. Но сейчас я сосредоточен на завтрашнем матче», — приводит слова Флика AS.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов каталонский клуб дошёл до стадии 1/4 финала этого турнира, где уступил «Пари Сен-Жермен». Окончательное расписание и время начала матчей нового сезона Лиги чемпионов будут объявлены 31 августа.

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